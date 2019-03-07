ЦИК сняла Кривоноса с должности кандидата в президенты
7 марта, 2019, 14:12
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса
Об этом ЦИК сообщает на своей странице в Facebook.
7 марта состоялось очередное заседание ЦИК, где и отменили регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса.
Отмечается, что 6 марта в ЦИК поступило заявление кандидата Сергея Кривоноса об отказе баллотироваться кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах.
Ранее сообщалось, что Сергей Кривонос заявил об отказе от участия в президентских выборах 2019 года.
Свой отказ от дальнейшего участия в гонках Кривонос объяснил тем, что не желает изменения верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины в условиях фактической войны с Россией.
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