ЦИК сняла Кривоноса с должности кандидата в президенты

7 марта, 2019, 14:12

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса

Об этом ЦИК сообщает на своей странице в Facebook.

7 марта состоялось очередное заседание ЦИК, где и отменили регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса.

Отмечается, что 6 марта в ЦИК поступило заявление кандидата Сергея Кривоноса об отказе баллотироваться кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах.

Ранее сообщалось, что Сергей Кривонос заявил об отказе от участия в президентских выборах 2019 года.

Свой отказ от дальнейшего участия в гонках Кривонос объяснил тем, что не желает изменения верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины в условиях фактической войны с Россией.