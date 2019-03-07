ФСБ назначила психологическую экспертизу еще двум украинским морякам, - Полозов
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
"Как и по шести военнопленных в предыдущие дни, сегодня двум военнопленным были представлены для ознакомления постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы", - сообщил Полозов.
Он отметил, что это касается Василия Сороки и Виктора Безпальченко.
Полозов сообщил, что адвокаты отмечают недопустимость проведения подобной экспертизы в отношении военнопленных, которая не предусмотрена третьей Женевской конвенцией.
Адвокаты заявили ходатайство о присутствии при проведении экспертизы в связи с необходимостью предоставления юридической помощи военнопленным, добавляет Полозов.
"Таким образом, за текущую неделю амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена 7 военнопленным морякам. На следующей неделе планируется проведение данных следственных действий еще в отношении двенадцати военнопленных", - сообщил адвокат.
- Напомним, 6 марта 2019 ФСБ России назначило трем украинским морякам - Владиславу Костышину, Владимиру Варимезе и Сергею Чулибе - психолого-психиатрическую экспертизу.
- 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января 2019 суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
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