ФСБ назначила психологическую экспертизу еще двум украинским морякам, - Полозов

7 марта, 2019, 15:57

Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении двух украинских военнопленных моряков и назначило им психологическую экспертизу

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Как и по шести военнопленных в предыдущие дни, сегодня двум военнопленным были представлены для ознакомления постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы", - сообщил Полозов.

Он отметил, что это касается Василия Сороки и Виктора Безпальченко.

Полозов сообщил, что адвокаты отмечают недопустимость проведения подобной экспертизы в отношении военнопленных, которая не предусмотрена третьей Женевской конвенцией.

Адвокаты заявили ходатайство о присутствии при проведении экспертизы в связи с необходимостью предоставления юридической помощи военнопленным, добавляет Полозов.

"Таким образом, за текущую неделю амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена 7 военнопленным морякам. На следующей неделе планируется проведение данных следственных действий еще в отношении двенадцати военнопленных", - сообщил адвокат.