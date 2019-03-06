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В России назначили психиатрическую экспертизу украинским военнопленным морякам, - Полозов

Следственное управление РФ назначило трем украинским морякам психолого-психиатрическую экспертизу

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Речь идет о Владиславе Костишине, Владимире Варимезе и Сергее Чулибе, написал Полозов.

Адвокат сообщил, что им предъявлены для ознакомления постановление о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. До этого аналогичную экспертизу назначили Сергею Цибизову, Роману Мокряку и Юрию Безъязычному.

"Адвокаты и военнопленные возражали против назначения экспертизы, поскольку следствие не представило данных о направлении межгосударственного запроса о правовой помощи в Украине, в том числе по обстоятельствам, предметом которых может быть данная экспертиза", - подчеркнул Полозов.

Адвокат заявил, что проведение данной экспертизы нарушает положения третьей Женевской конвенции и унижает достоинство военнослужащих.

Сейчас есть очень высокая вероятность проведения данной экспертизы, несмотря на возражения защиты, отмечает Николай Полозов.

"Адвокатами заявлены ходатайства о присутствии при проведении экспертизы с целью предоставления военнопленным необходимой юридической помощи", - сообщил Полозов.

  • Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января 2019 года суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
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