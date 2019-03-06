В России назначили психиатрическую экспертизу украинским военнопленным морякам, - Полозов

6 марта, 2019, 20:16

Следственное управление РФ назначило трем украинским морякам психолого-психиатрическую экспертизу

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Речь идет о Владиславе Костишине, Владимире Варимезе и Сергее Чулибе, написал Полозов.

Адвокат сообщил, что им предъявлены для ознакомления постановление о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. До этого аналогичную экспертизу назначили Сергею Цибизову, Роману Мокряку и Юрию Безъязычному.

"Адвокаты и военнопленные возражали против назначения экспертизы, поскольку следствие не представило данных о направлении межгосударственного запроса о правовой помощи в Украине, в том числе по обстоятельствам, предметом которых может быть данная экспертиза", - подчеркнул Полозов.

Адвокат заявил, что проведение данной экспертизы нарушает положения третьей Женевской конвенции и унижает достоинство военнослужащих.

Сейчас есть очень высокая вероятность проведения данной экспертизы, несмотря на возражения защиты, отмечает Николай Полозов.

"Адвокатами заявлены ходатайства о присутствии при проведении экспертизы с целью предоставления военнопленным необходимой юридической помощи", - сообщил Полозов.