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Добродомов снялся с президентских выборов в пользу Гриценко


фото: prm.ua
Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко

Об этом он рассказал в ЦИК, передает Украинская правда.

"Убежден, что Анатолий Гриценко выйдет во 2-й тур", - сказал Добродомов.

Ранее Добродомов анонсировал "важнейшее" объявление и выложил фото с Гриценко.

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