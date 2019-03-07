Добродомов снялся с президентских выборов в пользу Гриценко
7 марта, 2019, 17:17
Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко
Об этом он рассказал в ЦИК, передает Украинская правда.
"Убежден, что Анатолий Гриценко выйдет во 2-й тур", - сказал Добродомов.
Ранее Добродомов анонсировал "важнейшее" объявление и выложил фото с Гриценко.
- Напомним, 5 марта 2019 г. кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что ведет переговоры с пятью кандидатами для объединения на выборах: Игорем Смешко, Русланом Кошулинским, Дмитрием Добродомовым, Романом Бессмертным и Виктором Кривенко.
- 7 марта 2019 Евгений Мураев снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Александра Вилкула.
- Ранее Сергей Кривенко отказался от участия в президентских выборах.
- Садовый снял свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко .
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