Кандидат Добродомов анонсировал "важнейшее" объявление и выложил фото с Гриценко
7 марта, 2019, 16:22
Дмитрий Добродомов заявил, что объявит в ЦИК "важнейшее" решение
Об этом Дмитрий Добродомов написал в Facebook.
"Друзья! Принял для себя важнейшее решение. Сегодня в 17:00 планирую заехать в ЦИК", - написал он.
Сообщение сопровождается фото с кандидатом в президенты Анатолием Гриценко.
Напомним, 5 марта 2019 к андидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что ведет переговоры с пятью кандидатами для объединения на выборах : с Игорем Смешко, Руслан Кошулинский, Дмитрием Добродомова, Романом Бессмертным и Виктором Кривенко
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