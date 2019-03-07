Кандидат Добродомов анонсировал "важнейшее" объявление и выложил фото с Гриценко

7 марта, 2019, 16:22

Дмитрий Добродомов заявил, что объявит в ЦИК "важнейшее" решение

Об этом Дмитрий Добродомов написал в Facebook.

"Друзья! Принял для себя важнейшее решение. Сегодня в 17:00 планирую заехать в ЦИК", - написал он.

Сообщение сопровождается фото с кандидатом в президенты Анатолием Гриценко.

Напомним, 5 марта 2019 к андидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что ведет переговоры с пятью кандидатами для объединения на выборах : с Игорем Смешко, Руслан Кошулинский, Дмитрием Добродомова, Романом Бессмертным и Виктором Кривенко