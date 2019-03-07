Антикоррупционный суд в марте не заработает, - глава ВККС

7 марта, 2019, 19:43

ВККС ожидает принятия положительного решения Высшего совета юстиции в отношении судей Антикоррупционного суда в течение двух недель

Об этом заявил глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, сообщает Радио НВ .

По его словам, ВККС ожидает принятия положительного решения Высшего совета юстиции в отношении судей в течение двух недель, после чего соответствующие документы передадут в администрацию президента для подписания соответствующего указа.

"Нет, Антикоррупционный суд не заработает уже в этом месяце. Так как в этом месяце, я верю, останутся процедуры по назначению судей. Потому что вчера вечером, почти сразу после объявления рейтинга, списка победителей, мы передали документы в Высший совет правосудия, который и должен принять окончательное решение", - отметил Козьяков.