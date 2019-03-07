Антикоррупционный суд в марте не заработает, - глава ВККС
7 марта, 2019, 19:43
ВККС ожидает принятия положительного решения Высшего совета юстиции в отношении судей Антикоррупционного суда в течение двух недель
Об этом заявил глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, сообщает Радио НВ .
По его словам, ВККС ожидает принятия положительного решения Высшего совета юстиции в отношении судей в течение двух недель, после чего соответствующие документы передадут в администрацию президента для подписания соответствующего указа.
"Нет, Антикоррупционный суд не заработает уже в этом месяце. Так как в этом месяце, я верю, останутся процедуры по назначению судей. Потому что вчера вечером, почти сразу после объявления рейтинга, списка победителей, мы передали документы в Высший совет правосудия, который и должен принять окончательное решение", - отметил Козьяков.
- Напомним, Высшая квалификационная комиссия 6 марта объявила результаты конкурса на 39 вакантных должностей в Высшем антикоррупционном суде. В Центре противодействия коррупции заявили, что в список победителей вошли 8 кандидатов из списка тех, кого общественные организации считают недостойными должности антикоррупционного суда.
- 7 июня 2018 Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционный суд Украины. Президент Порошенко пообещал до выборов завершить формирование Высшего антикоррупционного суда.
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