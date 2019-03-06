6 марта, 2019, 14:45

Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в антикоррупционный суд Украины

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

"Среди победителей - 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 из них будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, 12 - судьями апелляционной палаты", - говорится в сообщении.

По данным Центра противодействия коррупции, в список победителей вошли 8 кандидатов из списка тех, кого общественные организации считают недостойными должности антикоррупционного суда: Виктор Маслов, Андрей Бицюк, Владимир Воронько, Инна Белоус, Сергей Мойсак, Валерия Черная, Владимир Цикало и Оксана Олейник.

"Однако кандидатуры Черной, Воронько и Белоус рассматривали международные эксперты, которые решили, что вопрос о их добродетели снят", - отмечает пресс-служба.

"Отсутствие очевидно нечестных кандидатов среди победителей конкурса в антикоррупционный суд - это результат работы Общественного совета международных экспертов", - отметила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

По ее словам, ранее международные эксперты заветировали 40% кандидатов из-за сомнений в их добропорядочности или профессионализме.

Однако среди победителей конкурса в ВАСУ будет кандидат с сомнительными связями, сын экс-главы милиции Львовской области Владимир Цикало, отмечают в Центре противодействия коррупции.

"Заблокировать этого кандидата - задача Высшего совета правосудия, которая в соответствии с законом, может отказать в назначении на должность судьи, если такое назначение негативно повлияет на доверие к судебной власти", - отмечает пресс-служба.

Следующим этапом конкурса станут собеседования ВРП с кандидатами и внесение представления президенту для назначения судей на должности. Президент не имеет права отказать в назначении судей и должен сделать такое назначение в течение 30 дней после получения представления Высшего совета правосудия, говорится в сообщении.