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В отмывании "грязных" российских денег подозревают 10 крупных европейских банков

Европейские банки подозревают в отмывании "грязных" российских денег

Об этом сообщает Bloomberg.

Большая часть информации об участии этих банков всплыла в докладе журналистов-расследователей Центра исследования коррупции и организованной преступности, говорится в сообщении.

По данным издания, в перечень банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, попали: финский Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии, отмечает издание.

В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 млрд, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.

  • Напомним, в начале 2018 года Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская ФСБ до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.
  • Германия первой из стран ЕС взялась за расследование схемы отмывания российских денег, известной как "Русская прачечная". Полиция конфисковала в городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и Швальбахе-на-Таунус четыре здания, а также арестовала счета, на которых находилось почти 8 млн евро. В целом, сумма конфискованного составила около 50 млн евро.
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