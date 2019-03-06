6 марта, 2019, 18:52

Европейские банки подозревают в отмывании "грязных" российских денег

Об этом сообщает Bloomberg.

Большая часть информации об участии этих банков всплыла в докладе журналистов-расследователей Центра исследования коррупции и организованной преступности, говорится в сообщении.

По данным издания, в перечень банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, попали: финский Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии, отмечает издание.

В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 млрд, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.