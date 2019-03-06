Рассмотрение дела МН17 в ЕСПЧ может затянуться на 7 лет, - адвокат

6 марта, 2019, 22:11

Европейский суд по правам человека получил иск от родственников погибших в катастрофе авиарейса МН17 и сейчас они ждут объявления даты начала рассмотрения

Об этом сообщил адвокат родственников погибших Веру Мева, передает "Укринформ".

"Для нас дело уже началось. Мы подали заявление в конце ноября. С тех пор мы ждем этой даты (начала рассмотрения, - ред.). Это долгий путь. Рассмотрение дела может длиться от 5 до 7 лет. Единственное, что мы знаем, - нам придется долго ждать", - сказал Мева.

Адвокат отметил, что Европейский суд может отказаться брать дело на рассмотрение, если решит, что не были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты. ЕСПЧ может принимать дело к рассмотрению только через полгода после принятия окончательного решения на национальном уровне.

"Мы ожидаем, что сделает Европейский суд. Он должен действовать в соответствии с принятыми нормами: когда вы подаете иск против страны - вы должны сначала подавать в самой этой стране. Таким образом, в этом случае мы должны были бы отправиться в Россию, чтобы жаловаться на Россию. но мы аргументировали, что это будет неэффективно, так как действия России не соответствуют международному праву. Если суд даст разрешение, то судебный процесс начнется, и в этом случае РФ должна будет ответить на иск. мы надеемся на это", - пояснил адвокат.