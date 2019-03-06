Рассмотрение дела МН17 в ЕСПЧ может затянуться на 7 лет, - адвокат
Об этом сообщил адвокат родственников погибших Веру Мева, передает "Укринформ".
"Для нас дело уже началось. Мы подали заявление в конце ноября. С тех пор мы ждем этой даты (начала рассмотрения, - ред.). Это долгий путь. Рассмотрение дела может длиться от 5 до 7 лет. Единственное, что мы знаем, - нам придется долго ждать", - сказал Мева.
Адвокат отметил, что Европейский суд может отказаться брать дело на рассмотрение, если решит, что не были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты. ЕСПЧ может принимать дело к рассмотрению только через полгода после принятия окончательного решения на национальном уровне.
"Мы ожидаем, что сделает Европейский суд. Он должен действовать в соответствии с принятыми нормами: когда вы подаете иск против страны - вы должны сначала подавать в самой этой стране. Таким образом, в этом случае мы должны были бы отправиться в Россию, чтобы жаловаться на Россию. но мы аргументировали, что это будет неэффективно, так как действия России не соответствуют международному праву. Если суд даст разрешение, то судебный процесс начнется, и в этом случае РФ должна будет ответить на иск. мы надеемся на это", - пояснил адвокат.
- Напомним, родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к русским, в котором обвинили в сбивании лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малазийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территории Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, которая сбила MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
- Bellingcat разоблачила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию. ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
- Автор книг о преступлениях в путинской России, связанных с подрывом зданий, и о преступлениях советского режима Дэвид Саттер заявил, что российские спецслужбы предположительно планировали сбить в небе над Донбассом пассажирский самолет Москва-Ларнака, что позволило бы получить повод для полномасштабного вооруженного вторжения в Украину.
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