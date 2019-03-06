Епифаний назначил дипломатов ПЦУ
6 марта, 2019, 15:18
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил двух заместителей главы управления внешних церковных связей ПЦУ
Об этом сообщает Киевская Митрополия Православной Церкви Украины в Facebook.
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил архиепископа Ривненского и Острожского Илариона и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия на должности заместителей главы Управления внешних церковных связей, говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие указы уже подписаны.
В то же время, учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей, Священный Синод своим решением оставил руководство управлением внешних церковных связей за предстоятелем.
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