Епифаний назначил дипломатов ПЦУ

6 марта, 2019, 15:18

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил двух заместителей главы управления внешних церковных связей ПЦУ

Об этом сообщает Киевская Митрополия Православной Церкви Украины в Facebook.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил архиепископа Ривненского и Острожского Илариона и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия на должности заместителей главы Управления внешних церковных связей, говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие указы уже подписаны.

В то же время, учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей, Священный Синод своим решением оставил руководство управлением внешних церковных связей за предстоятелем.