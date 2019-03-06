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Епифаний назначил дипломатов ПЦУ


фото: nv.ua
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил двух заместителей главы управления внешних церковных связей ПЦУ

Об этом сообщает Киевская Митрополия Православной Церкви Украины в Facebook.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил архиепископа Ривненского и Острожского Илариона и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия на должности заместителей главы Управления внешних церковных связей, говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие указы уже подписаны.

В то же время, учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей, Священный Синод своим решением оставил руководство управлением внешних церковных связей за предстоятелем.

 

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