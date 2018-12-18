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Всемирный банк выделил Украине займ в $750 млн

Всемирный банк одобрил выделение Украине займовых гарантий на сумму в 750 млн долларов под ранее согласованные реформы

Об этом сообщает Голос Америки .

Соответствующая займовая гарантия была ранее запрошена правительством Украины у Международного банка реконструкции и развития, который является одним из участников World Bank Group. Займовая гарантия предоставляется, чтобы помочь Украине привлечь кредиты на сумму до 1 миллиарда долларов.

Гарантии предоставляются для финансирования реформ которые были согласованы в рамках данного проекта, а именно пенсионной, здравоохранения, энергетического и финансового секторов

Гарантия позволит Украине получить кредиты на частном рынке на более выгодных условиях. Ожидается, что данная гарантия также позволит увеличить привлекательность украинских евробондов.

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