Всемирный банк выделил Украине займ в $750 млн
18 декабря, 2018, 20:18
Всемирный банк одобрил выделение Украине займовых гарантий на сумму в 750 млн долларов под ранее согласованные реформы
Об этом сообщает Голос Америки .
Соответствующая займовая гарантия была ранее запрошена правительством Украины у Международного банка реконструкции и развития, который является одним из участников World Bank Group. Займовая гарантия предоставляется, чтобы помочь Украине привлечь кредиты на сумму до 1 миллиарда долларов.
Гарантии предоставляются для финансирования реформ которые были согласованы в рамках данного проекта, а именно пенсионной, здравоохранения, энергетического и финансового секторов
Гарантия позволит Украине получить кредиты на частном рынке на более выгодных условиях. Ожидается, что данная гарантия также позволит увеличить привлекательность украинских евробондов.
- Напомним, 5 декабря КМУ одобрил меморандум с МВФ по новой программе .
- Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард подтвердила, что несмотря на введение военного положения фонд продолжит сотрудничество с Украиной .
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