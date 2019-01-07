Глава Всемирного банка заявил об отставке

7 января, 2019, 20:19

Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким принял решение оставить должность уже 1 февраля 2019 вместо 2022 года, когда официально заканчивается его каденция

Об этом сообщает BBC .

"Президент Всемирного банка Джим Йонг Ким сделал неожиданное объявление, заявив о своей отставке после 6-летнего пребывания в должности", - говорится в сообщении.

Его отставка вступит в силу 1 февраля.

Как сообщает BBC, каденция 59-летнего Кима заканчивалась в 2022 году, после того как он был переизбран на второй 5-летний срок в 2017 году.

Во Всемирном банке сообщили, что Ким будет работать в компании, которая сосредоточена на увеличении инвестиций в инфраструктурные проекты в развивающихся странах.

Отмечается, что с 1 февраля Кристалина Георгиева, действующий главный исполнительный директор Всемирного банка, будет выполнять его обязанности.