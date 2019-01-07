 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Глава Всемирного банка заявил об отставке

Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким принял решение оставить должность уже 1 февраля 2019 вместо 2022 года, когда официально заканчивается его каденция

Об этом сообщает BBC .

"Президент Всемирного банка Джим Йонг Ким сделал неожиданное объявление, заявив о своей отставке после 6-летнего пребывания в должности", - говорится в сообщении.

Его отставка вступит в силу 1 февраля.

Как сообщает BBC, каденция 59-летнего Кима заканчивалась в 2022 году, после того как он был переизбран на второй 5-летний срок в 2017 году.

Во Всемирном банке сообщили, что Ким будет работать в компании, которая сосредоточена на увеличении инвестиций в инфраструктурные проекты в развивающихся странах.

Отмечается, что с 1 февраля Кристалина Георгиева, действующий главный исполнительный директор Всемирного банка, будет выполнять его обязанности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 января, 2019 понедельник

больше новостей

7 января, 2019 понедельник

6 января, 2019 воскресенье

5 января, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать