"Арсенал" погнал Грозного с поста главного тренера
9 января, 2019, 12:53
Киевский "Арсенал" уволил с поста главного тренера Вячеслава Грозного
Об этом заявил президент "Арсенала" Ивица Пирич, сообщает Sportarena .
"Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы - своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент ", - сказал Пирич.
По словам Пирича, "Арсенал" уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур, в том числе иностранных специалистов.
После 18-ти туров чемпионата Украины "Арсенал" занимает последнее место в турнирной таблице.
- В октябре 2018 Грозный сменил на посту главного тренера "Арсенала" Раванелли.
- Знаменитый итальянский форвард Раванелли был уволен из киевского клуба из-за неудовлетворительных результатов.
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