"Арсенал" погнал Грозного с поста главного тренера

9 января, 2019, 12:53

Киевский "Арсенал" уволил с поста главного тренера Вячеслава Грозного

Об этом заявил президент "Арсенала" Ивица Пирич, сообщает Sportarena .

"Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы - своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент ", - сказал Пирич.

По словам Пирича, "Арсенал" уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур, в том числе иностранных специалистов.

После 18-ти туров чемпионата Украины "Арсенал" занимает последнее место в турнирной таблице.