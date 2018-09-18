18 сентября, 2018, 11:23

Итальянского тренера киевского "Арсенала" Фабрицио Раванелли отправляют в отставку

Об этом заявил президент "Арсенала" Ивица Пирич, сообщает SportArena.

"Фабрицио Раванеллі пришел в "Арсенал", как специалист с именем, мы надеялись и верили, что он сможет дать новый импульс команде. К сожалению, результаты оказались неутешительными. Наступило время перемен на посту главного тренера. Пока мы окончательно не увязли на дне турнирной таблицы, команде необходимо встряхнуться и уже с новым тренером постараться выйти из этого пике", - сказал Пирич.

После 8-ми туров чемпионата Украины "Арсенал" имеет 4 очка и занимает в турнирной таблице последнее место.