Звездного итальянца увольняют из украинского клуба
18 сентября, 2018, 11:23
Итальянского тренера киевского "Арсенала" Фабрицио Раванелли отправляют в отставку
Об этом заявил президент "Арсенала" Ивица Пирич, сообщает SportArena.
"Фабрицио Раванеллі пришел в "Арсенал", как специалист с именем, мы надеялись и верили, что он сможет дать новый импульс команде. К сожалению, результаты оказались неутешительными. Наступило время перемен на посту главного тренера. Пока мы окончательно не увязли на дне турнирной таблицы, команде необходимо встряхнуться и уже с новым тренером постараться выйти из этого пике", - сказал Пирич.
После 8-ми туров чемпионата Украины "Арсенал" имеет 4 очка и занимает в турнирной таблице последнее место.
- Известный по выступлениям в "Ювентусе" и сборной Италии Фабрицио Раванелли возглавил "Арсенал" летом.
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