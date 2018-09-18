 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Звездного итальянца увольняют из украинского клуба

Итальянского тренера киевского "Арсенала" Фабрицио Раванелли отправляют в отставку

Об этом заявил президент "Арсенала" Ивица Пирич, сообщает SportArena.

"Фабрицио Раванеллі пришел в "Арсенал", как специалист с именем, мы надеялись и верили, что он сможет дать новый импульс команде. К сожалению, результаты оказались неутешительными. Наступило время перемен на посту главного тренера. Пока мы окончательно не увязли на дне турнирной таблицы, команде необходимо встряхнуться и уже с новым тренером постараться выйти из этого пике", - сказал Пирич.

После 8-ми туров чемпионата Украины "Арсенал" имеет 4 очка и занимает в турнирной таблице последнее место.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

18 сентября, 2018 вторник

17 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать