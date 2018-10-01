"Арсенал" нашел замену итальянскому тренеру Раванелли

1 октября, 2018, 12:39

Итальянского тренера Фабрицио Раванелли в "Арсенале" заменил украинец Вячеслав Грозный

Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала".

Для 62-летнего тренера это уже третий приход в "Арсенал". Впервые он возглавлял киевский клуб с 2002-го по 2004-й гг. и был назван лучшим тренером Украины-2002. Во второй раз специалист руководил командой в 2010 году.

Также Грозный тренировал винницкую "Ниву", "Днепр", запорожский "Металлург", "Говерлу", болгарский "Левски", российский "Терек", казахстанский "Тобол" и "Иртыш" и грузинское "Динамо".