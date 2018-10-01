"Арсенал" нашел замену итальянскому тренеру Раванелли
1 октября, 2018, 12:39
Итальянского тренера Фабрицио Раванелли в "Арсенале" заменил украинец Вячеслав Грозный
Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала".
Для 62-летнего тренера это уже третий приход в "Арсенал". Впервые он возглавлял киевский клуб с 2002-го по 2004-й гг. и был назван лучшим тренером Украины-2002. Во второй раз специалист руководил командой в 2010 году.
Также Грозный тренировал винницкую "Ниву", "Днепр", запорожский "Металлург", "Говерлу", болгарский "Левски", российский "Терек", казахстанский "Тобол" и "Иртыш" и грузинское "Динамо".
- Перед началом нынешнего сезона тренером "Арсенала" был назначен экс-футболист сборной Италии Фабрицио Раванелли.
- Итальянца уволили после неудачного старта "Арсенала" в чемпионате Украины, где киевский клуб идет на последнем месте.
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