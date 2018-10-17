МЗ закупил почти 400 тысяч доз вакцин от кори
17 октября, 2018, 19:11
Новую партию с 392 тысячами вакцин от кори по заказу Министерства здравоохранения Украины доставил фонд ЮНИСЕФ
Об этом сообщает пресс-центр МЗ Украины.
За последнюю неделю корью заболело 707 украинцев, а с начала 2018 года свыше 33 тысяч. Больше всего болеют в западноукраинских областях. Там это связано с низким уровнем плановой вакцинации, считают в МЗ.
Сейчас количество вакцин в Украине превышает 1 миллион доз.
Новая партия вакцин против кори, паротита и краснухи М-М-Р II произведена компанией Мерк (Merck Vaccines, США). Эта вакцина преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения.
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