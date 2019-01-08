С начала года корью заболели более 2 тыс. украинцев, умер ребенок

8 января, 2019, 20:00

С 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2305 человек

Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины в Facebook.

В частности, среди 2305 заболевших - 966 взрослых и 1339 детей. А от осложнений от кори в начале 2019 умер ребенок.

Всего в 2018 году корью заболели 54481 человек (20204 взрослых и 34277 детей), 16 из них умерли от последствий этого заболевания.

Среди умерших были люди, которые не имели прививки вообще или необходимого их количества.

В МЗ напоминают, что вакцинация - это единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Корь - очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного.

По результатам 2018 года, самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 11873 человека: 3378 взрослых и 8495 детей), Ивано-Франковской (всего 5617 человек: 1496 взрослых и 4121 ребенок), Закарпатской (всего 4733 человека: 988 взрослых и 3745 детей), Тернопольской (всего 3658 человек: 1268 взрослых и 2390 детей), Винницкой (всего 3422 человек: 1212 взрослых и 2210 детей) и Черновицкой (всего 3384 человека: 1117 взрослых и 2267 ребенка) областях.