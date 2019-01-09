Международные резервы Украины достигли максимума за пять лет
Об этом говорится в пресс-релизе Национального банка Украины.
По итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили $ 20,8 млрд (в эквиваленте), говорится в сообщении.
Отмечено, что этот объем не только превысил последний прогноз НБУ (19,2 млрд долларов), но и достиг пятилетнего максимума - последний раз такой уровень резервов было зафиксировано еще в октябре 2013 года.
Нарастить международные резервы удалось прежде всего благодаря получению внешнего финансирования и покупки НБУ банком избытка валюты на межбанковском рынке, объясняют в НБУ.
По состоянию на 1 января объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины по текущим операциям правительства и Национального банка.
- Напомним, ранее МВФ перечислил Украине $ 1,4 млрд - первый транш кредита по новой программе.
- МВФ обнародовал Меморандум об экономической политике Украины до 2020 года.
- 8 января стало известно, что Международный валютный фонд планирует выделить Украине до конца 2019 еще 2 транша кредита на общую сумму $ 2,6 млрд .
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