Международные резервы Украины достигли максимума за пять лет

9 января, 2019, 11:03

По состоянию на 1 января 2019 международные резервы Украины выросли до $ 20,8 млрд и достигли пятилетнего максимума

Об этом говорится в пресс-релизе Национального банка Украины.

По итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили $ 20,8 млрд (в эквиваленте), говорится в сообщении.

Отмечено, что этот объем не только превысил последний прогноз НБУ (19,2 млрд долларов), но и достиг пятилетнего максимума - последний раз такой уровень резервов было зафиксировано еще в октябре 2013 года.

Нарастить международные резервы удалось прежде всего благодаря получению внешнего финансирования и покупки НБУ банком избытка валюты на межбанковском рынке, объясняют в НБУ.

По состоянию на 1 января объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины по текущим операциям правительства и Национального банка.