МВФ планирует предоставить Украине $ 2,6 млрд на протяжении 2019 года, - СМИ

8 января, 2019, 18:06

Международный валютный фонд планирует выделить Украине до конца 2019 года еще 2 транша кредита на общую сумму $ 2,6 млрд

Об этом говорится в аналитическом отчете МВФ, передает "Укринформ".

Так, в графике проверок выполнения Украиной условий программы, по результатам которых исполнительный совет МВФ принимает решение о выделении следующего транша, указано три даты, первая из которых - 18 декабря 2018 года, когда была одобрена новая программа для Украины Stand By и выделение первого транша в $ 1,4 млрд.

Выделение второго и третьего траншей по этой программе должны одобрить после проведения проверок МВФ, запланированных на 15 мая и 15 ноября 2019 года. По их результатам будут рассматривать выделение траншей по $ 1,3 млрд.