Украинскую церковь должны признать патриархатом, - Филарет
Об этом владыка Филарет сказал во время литургии в Михайловском соборе, передает телеканал Прямой.
"Мы не отказываемся от патриархата, но он пока не признается Вселенским православием. Надо добиться того, чтобы Украинскую церковь признавали как патриархат, а не митрополию", - отметил Филарет.
Владыка сказал, что признание Украинской церкви патриархатом возможно при условии объединения всех приходов и епархий в одну церковь.
Он добавил, что Украинская церковь - это не новая церковь, она уже существовала 25 лет.
"Никакой новой церкви нет. Есть признана мировым православием автокефальная Украинская православная церковь. Поэтому мы должны понимать и объединяться. Сегодня мы признаны как митрополия".
- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томосу еще одним Актом провозглашения независимости Украины .
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