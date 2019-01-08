Украинскую церковь должны признать патриархатом, - Филарет

8 января, 2019, 12:40

Вселенское православие должно признать Украинскую церковь патриархатом, а не митрополией

Об этом владыка Филарет сказал во время литургии в Михайловском соборе, передает телеканал Прямой.

"Мы не отказываемся от патриархата, но он пока не признается Вселенским православием. Надо добиться того, чтобы Украинскую церковь признавали как патриархат, а не митрополию", - отметил Филарет.

Владыка сказал, что признание Украинской церкви патриархатом возможно при условии объединения всех приходов и епархий в одну церковь.

Он добавил, что Украинская церковь - это не новая церковь, она уже существовала 25 лет.

"Никакой новой церкви нет. Есть признана мировым православием автокефальная Украинская православная церковь. Поэтому мы должны понимать и объединяться. Сегодня мы признаны как митрополия".