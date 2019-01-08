Шевченко признался, что является фанатом Криштиану Роналду
8 января, 2019, 14:19
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что давно является поклонником таланта Роналду
Об этом сообщает Footboom со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По мнению Шевченко, Роналду - именно тот футболист, которого требовал "Ювентус", и с португальцем итальянский клуб превратился в фаворита Лиги чемпионов.
"Он - футболист, который требовался "Ювентусу". Я всегда был его фанатом. Роналду - невероятно талантливый и трудолюбивый. "Юве" был сильный и раньше, но теперь он лидер и в Италии, и в Европе", - убежден Шевченко.
- Напомним, "Ювентус" отказывается продать аргентинского форварда Пауло Дибала меньше, чем за 100 млн евро.
- Летом 2019 главным тренером "Ювентуса" может стать Зинедин Зидан .
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