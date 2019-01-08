 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Шевченко признался, что является фанатом Криштиану Роналду


фото: sport.bigmir.net
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что давно является поклонником таланта Роналду

Об этом сообщает Footboom со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По мнению Шевченко, Роналду - именно тот футболист, которого требовал "Ювентус", и с португальцем итальянский клуб превратился в фаворита Лиги чемпионов.

"Он - футболист, который требовался "Ювентусу". Я всегда был его фанатом. Роналду - невероятно талантливый и трудолюбивый. "Юве" был сильный и раньше, но теперь он лидер и в Италии, и в Европе", - убежден Шевченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2019 вторник

больше новостей

8 января, 2019 вторник

7 января, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать