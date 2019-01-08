Шевченко признался, что является фанатом Криштиану Роналду

8 января, 2019, 14:19

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что давно является поклонником таланта Роналду

Об этом сообщает Footboom со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По мнению Шевченко, Роналду - именно тот футболист, которого требовал "Ювентус", и с португальцем итальянский клуб превратился в фаворита Лиги чемпионов.

"Он - футболист, который требовался "Ювентусу". Я всегда был его фанатом. Роналду - невероятно талантливый и трудолюбивый. "Юве" был сильный и раньше, но теперь он лидер и в Италии, и в Европе", - убежден Шевченко.