Зидан снова станет тренером Роналду, - СМИ

5 января, 2019, 16:04

Французский тренер Зинедин Зидан летом 2019 возглавит "Ювентус", за который играет звездный Криштиану Роналду

Об этом сообщает UA-Football .

Главный тренер Массимилиано Аллегри после окончания сезона 2018/2019 может покинуть "Ювентус", несмотря на то, что у него контракт до лета 2020 года.

По информации Mundo Deportivo, итальянского специалиста в туринском клубе должен заменить Зинедин Зидан, остается безработным после того, как в мае 2018 года покинул "Реал".

Это будет возвращение француза в "Ювентус", цвета которого он защищал 1996-2001 годах.

Напомним, что Зидан стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов три раза подряд.

Летом 2018 года в "Ювентус" из "Реала" перешел бывший подопечный Зидана и главная звезда мадридского клуба Криштиану Роналду.