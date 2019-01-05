Зидан снова станет тренером Роналду, - СМИ
5 января, 2019, 16:04
Французский тренер Зинедин Зидан летом 2019 возглавит "Ювентус", за который играет звездный Криштиану Роналду
Об этом сообщает UA-Football .
Главный тренер Массимилиано Аллегри после окончания сезона 2018/2019 может покинуть "Ювентус", несмотря на то, что у него контракт до лета 2020 года.
По информации Mundo Deportivo, итальянского специалиста в туринском клубе должен заменить Зинедин Зидан, остается безработным после того, как в мае 2018 года покинул "Реал".
Это будет возвращение француза в "Ювентус", цвета которого он защищал 1996-2001 годах.
Напомним, что Зидан стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов три раза подряд.
Летом 2018 года в "Ювентус" из "Реала" перешел бывший подопечный Зидана и главная звезда мадридского клуба Криштиану Роналду.
- Зинедин Зидан после окончания прошлого сезона неожиданно объявил о том, что уходит из "Реала" , после третьей подряд победы в Лиге чемпионов.
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