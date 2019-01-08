"Ювентус" установил заоблачную цену на своего лидера

8 января, 2019, 13:17

"Ювентус" отказал в продаже аргентинского форварда Пауло Дибала "Манчестер Сити", ПСЖ и "Баварии"

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Итальянский клуб получил запросы о продаже аргентинца от трех потенциальных покупателей, среди которых ПСЖ, "Бавария" и "Манчестер Сити".

По информации Tittosport, туринский клуб на все предложения ответил отказом. Отмечается, что "Ювентус" готов продать Дибалу не менее чем за 100 млн евро.

25-летний аргентинец выступает за туринский клуб с 2015 года и за это время успел получить с командой семь трофеев, среди которых три титула чемпиона Италии, три Кубка и один Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 17 матчах Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.