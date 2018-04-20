Конец эры Венгера. Знаменитый тренер уходит из "Арсенала"

20 апреля, 2018, 12:10

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что покидает клуб после 22 лет работы

Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала".

68-летний француз заявил, что покинет клуб после завершения нынешнего сезона.

"После тщательного обдумывания ситуации и переговоров с клубом, я считаю, что настало время, чтобы уйти со своего поста после окончания сезона. Я благодарен, что имел честь служить клубу столько незабываемых лет", - сказал французский специалист.

Арсен Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. Француз трижды в 1998, 2002 и 2004 приводил "Арсенал" к чемпионству в Премьер-лиге. Под его руководством лондонцы семь раз завоевывали Кубок Англии и семь раз становились обладателями Суперкубка страны.

Также Венгер тренировал японский "Нагойю", французские "Кан", "Нанси" и "Монако", с которым в 1988 году выиграл чемпионат Франции.