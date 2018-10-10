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ПСЖ предложил работу прославленному тренеру


фото: Sky News
Французский футбольный клуб ПСЖ нашел работу для знаменитого французского тренера Арсена Венгера

Об этом сообщает RMC.

ПСЖ хочет видеть Венгера на посту спортивного директора. Однако сам 68-летний тренер выразил желание занять в парижском клубе более весомую должность. Он хочет стать советником президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

В СМИ ранее появлялась информация, что француз может возглавить "Баварию" в случае отставки Нико Ковача.

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