ПСЖ предложил работу прославленному тренеру
10 октября, 2018, 16:23
Французский футбольный клуб ПСЖ нашел работу для знаменитого французского тренера Арсена Венгера
Об этом сообщает RMC.
ПСЖ хочет видеть Венгера на посту спортивного директора. Однако сам 68-летний тренер выразил желание занять в парижском клубе более весомую должность. Он хочет стать советником президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.
В СМИ ранее появлялась информация, что француз может возглавить "Баварию" в случае отставки Нико Ковача.
- Арсен Венгер летом покинул пост главного тренера лондонского "Арсенала", которую занимал с 1996 года.
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