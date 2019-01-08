MasterCard изменит свой логотип. Каким он будет
8 января, 2019, 11:24
Платежная система MasterCard решила изменить свой логотип, убрав из него название компании
Об этом сообщается на сайте компании.
В логотипе останутся только красные и желтые круги, пересекаются. Глава отдела маркетинга MasterCard Раджа Раджаманнар отметил, что сегодня более 80% людей узнают символ MasterCard без указанного названия компании.
"Переосмысление в цифровую эпоху требует современной простоты. Мы почувствовали готовность сделать следующий шаг в эволюции нашего бренда", - отметил он.
В сообщении компании отмечается, что круги являются знаком MasterCard более 50 лет, с момента основания в 1966 году.
- Ранее Рожкова рассказала, что прибыль банков за 10 месяцев этого года выросла в 7 раз и составляет уже 14,8 млрд грн.
- Напомним, Национальный банк оштрафовал "Укрсоцбанк" 30 млн 454,928 тыс. за выдачу наличных по фиктивным документам или вообще без них.
- 17 декабря у части клиентов "Альфа-банка" в Украине из-за сбоя исчезли средства со счетов .
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган