MasterCard изменит свой логотип. Каким он будет

8 января, 2019, 11:24

Платежная система MasterCard решила изменить свой логотип, убрав из него название компании

Об этом сообщается на сайте компании.

В логотипе останутся только красные и желтые круги, пересекаются. Глава отдела маркетинга MasterCard Раджа Раджаманнар отметил, что сегодня более 80% людей узнают символ MasterCard без указанного названия компании.

"Переосмысление в цифровую эпоху требует современной простоты. Мы почувствовали готовность сделать следующий шаг в эволюции нашего бренда", - отметил он.

В сообщении компании отмечается, что круги являются знаком MasterCard более 50 лет, с момента основания в 1966 году.