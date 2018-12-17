У части клиентов "Альфа-банка" в Украине из-за сбоя исчезли средства со счетов
Об этом сообщает Громадское с подтверждением от пресс-службы "Альфа-банка".
"Сейчас банк работает над тем, чтобы исправить эту ошибку как можно быстрее", - сообщили в пресс-службе банка.
На официальном сайте и соцсетях банка пока нет подробной информации об утечке данных и потере денег клиентов.
Напомним, согласно данным НБУ, "Альфа-банк" через несколько компаний контролируется зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings SA, которая принадлежит Михаилу Фридману (32,8632%), Герману Хану (20,9659%), Алексею Кузьмичеву (16,3239% ), Петру Авену (12,4018%), Андрею Косогову (3,6716%), а также UniCredit SpA (9,9%) и Фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research, зарегистрированному на Каймановых островах (3,8736% ).
В Украине работает дочерняя структура "Альфа-банка".
В начале 2000-х Фридман, бывший львовянин, а сейчас гражданин Израиля, принимал активное участие в общественной жизни России, в частности возглавлял общественную палату РФ как представитель семей военнослужащих. Также олигарх имеет тесные связи с действующей президентской администрацией России.
- Недавно владельцы российского "Альфа банка" обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit.
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