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У части клиентов "Альфа-банка" в Украине из-за сбоя исчезли средства со счетов


фото: nv.ua
В системе "Альфа-банка" произошел сбой, в результате которого у некоторых его клиентов возникли проблемы с безналичными расчетами, а на банковских счетах возник отрицательный остаток

Об этом сообщает Громадское с подтверждением от пресс-службы "Альфа-банка".

"Сейчас банк работает над тем, чтобы исправить эту ошибку как можно быстрее", - сообщили в пресс-службе банка.

На официальном сайте и соцсетях банка пока нет подробной информации об утечке данных и потере денег клиентов.

Напомним, согласно данным НБУ, "Альфа-банк" через несколько компаний контролируется зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings SA, которая принадлежит Михаилу Фридману (32,8632%), Герману Хану (20,9659%), Алексею Кузьмичеву (16,3239% ), Петру Авену (12,4018%), Андрею Косогову (3,6716%), а также UniCredit SpA (9,9%) и Фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research, зарегистрированному на Каймановых островах (3,8736% ).

В Украине работает дочерняя структура "Альфа-банка".

В начале 2000-х Фридман, бывший львовянин, а сейчас гражданин Израиля, принимал активное участие в общественной жизни России, в частности возглавлял общественную палату РФ как представитель семей военнослужащих. Также олигарх имеет тесные связи с действующей президентской администрацией России.

 
 
 
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