Греческая православная церковь запустила процедуру признания ПЦУ
8 января, 2019, 15:44
Элладская (Греческая) православная церковь начала процедуру признания автокефальной Православной церкви Украины
Об этом сообщает orthodoxia.info .
Сообщается, что на сегодняшнем заседании Священного Синода Элладской церкви приняли решение передать архиерейский собор рассмотрение дела о признании автокефальной Православной церкви Украины. Также сообщается, что собор окончательно определится с реакцией на письма Вселенского патриарха Варфоломея и патриарха Московского Кирилла.
По данным источников, собор Элладской церкви может собраться уже в феврале.
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