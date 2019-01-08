Греческая православная церковь запустила процедуру признания ПЦУ

8 января, 2019, 15:44

Элладская (Греческая) православная церковь начала процедуру признания автокефальной Православной церкви Украины

Об этом сообщает orthodoxia.info .

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Священного Синода Элладской церкви приняли решение передать архиерейский собор рассмотрение дела о признании автокефальной Православной церкви Украины. Также сообщается, что собор окончательно определится с реакцией на письма Вселенского патриарха Варфоломея и патриарха Московского Кирилла.

По данным источников, собор Элладской церкви может собраться уже в феврале.