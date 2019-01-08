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Греческая православная церковь запустила процедуру признания ПЦУ


фото: wakeup.in.ua
Элладская (Греческая) православная церковь начала процедуру признания автокефальной Православной церкви Украины

Об этом сообщает orthodoxia.info .

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Священного Синода Элладской церкви приняли решение передать архиерейский собор рассмотрение дела о признании автокефальной Православной церкви Украины. Также сообщается, что собор окончательно определится с реакцией на письма Вселенского патриарха Варфоломея и патриарха Московского Кирилла.

По данным источников, собор Элладской церкви может собраться уже в феврале.

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