Форвард сборной Украины стал игроком испанского клуба
8 января, 2019, 08:42
Футболист сборной Украины Евгений Селезнев перешел из турецкого "Акхисара" в испанскую "Малагу"
Об этом сообщает Merchan En Directo.
Селезнев будет представлен в качестве игрока "Малаги" в среду, 9 января.
6 января 33-летний нападающий успешно прошел медосмотр в "Малаге" и договорился о личном контракте. Пока он не начал тренироваться с новой командой.
В нынешнем сезоне украинец провел 11 матчей за "Акхисар" и забил 4 гола.
"Малага" выступает во втором дивизионе чемпионата Испании и ведет борьбу за повышение в классе. После 20 туров команда имеет 36 очков и отстает от лидера - "Гранады", на 3 балла.
- Напомним, 5 января Евгений Селезнев прилетел в Малагу для прохождения медосмотра и подписания контракта.
- В конце декабря агент Евгения Селезнева, заявил, что он близок к переходу в турецкий "Галатасарай" .
- В ноябре стало известно, что турецкий "Акхисар" избавится от футболиста сборной Украины Евгения Селезнева из-за нарушения дисциплины и нежелания тренироваться.
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