Форвард сборной Украины стал игроком испанского клуба

8 января, 2019, 08:42

Футболист сборной Украины Евгений Селезнев перешел из турецкого "Акхисара" в испанскую "Малагу"

Об этом сообщает Merchan En Directo.

Селезнев будет представлен в качестве игрока "Малаги" в среду, 9 января.

6 января 33-летний нападающий успешно прошел медосмотр в "Малаге" и договорился о личном контракте. Пока он не начал тренироваться с новой командой.

В нынешнем сезоне украинец провел 11 матчей за "Акхисар" и забил 4 гола.

"Малага" выступает во втором дивизионе чемпионата Испании и ведет борьбу за повышение в классе. После 20 туров команда имеет 36 очков и отстает от лидера - "Гранады", на 3 балла.