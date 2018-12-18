Форвард сборной Украины близок к переходу в турецкий суперклуб
Об этом агент форварда сборной Украины Иван Пириженко написал в Instagram.
"Мы до конца стараемся довести дело с "Галатасараем", задача, которую мы поставили перед собой два года назад. Кто знает, как устроены турецкие клубы, там нет президентов-собственников. Все президенты избираемые, это приводит к большому воздействию агентов, совета директоров, Фатиха Терима как тренера. Лишь в этом есть определенные трудности и задержка. Насколько я знаю, уже напечатаны футболки с фамилией Селезнев", - написал Пироженко.
По его словам, Селезнев не подписывал контракт с "Ризеспор", как сообщалось ранее.
"Много слухов, что Женя подписал контракт с" Ризеспором". Ничего мы не подписали. Это один из пяти-шести клубов, которые мы имеем на данный момент", - заверил агент.
33-летний Евгений Селезнев в нынешнем сезоне провел за "Акхисар" 11 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
За сборную Украины нападающий сыграл 58 матчей и забил 11 голов.
Правда и только правда о Жене Селезнёв пишите в комментариях вопросы на которые вы бы хотели Получить ответы. Или любые интересующие вас темы в том как работает агентским мир)) с удовольствием отвечу на ваши вопросы !! WE NEVER GIVE UP @e_seleznev #seleznev # евгенийселезнев #wintertransferwindow
- Напомним, в конце ноября стало известно, что турецкий "Акхисар" избавится от футболиста сборной Украины Евгения Селезнева из-за нарушения дисциплины и нежелания тренироваться.
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