Форвард сборной Украины близок к переходу в турецкий суперклуб

18 декабря, 2018, 12:41

Агент украинского футболиста Евгения Селезнева, заявил, что он близок к переходу в турецкий "Галатасарай"

Об этом агент форварда сборной Украины Иван Пириженко написал в Instagram.

"Мы до конца стараемся довести дело с "Галатасараем", задача, которую мы поставили перед собой два года назад. Кто знает, как устроены турецкие клубы, там нет президентов-собственников. Все президенты избираемые, это приводит к большому воздействию агентов, совета директоров, Фатиха Терима как тренера. Лишь в этом есть определенные трудности и задержка. Насколько я знаю, уже напечатаны футболки с фамилией Селезнев", - написал Пироженко.

По его словам, Селезнев не подписывал контракт с "Ризеспор", как сообщалось ранее.

"Много слухов, что Женя подписал контракт с" Ризеспором". Ничего мы не подписали. Это один из пяти-шести клубов, которые мы имеем на данный момент", - заверил агент.

33-летний Евгений Селезнев в нынешнем сезоне провел за "Акхисар" 11 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

За сборную Украины нападающий сыграл 58 матчей и забил 11 голов.