Форвард сборной Украины переходит в испанский клуб

5 января, 2019, 19:47

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев переходит из турецкого "Акхисара" в испанскую "Малагу"

Об этом сообщает "Трибуна" .

5 января Селезнев прилетел в Малагу подписывать контракт и прокомментировал свое прибытия в Испанию.

"Конечно, я говорил с главным тренером "Малаги" Хуаном Муньисом. Если бы у меня не было с ним разговора, я бы никогда не приехал", - сказал Селезнев.

Хуан Муньис два с половиной года работал ассистентом Хуанде Рамоса в "Днепре", за который выступал украинец.

Переход будет завершен в ближайшие дни. Селезнев еще должен пройти в "Малаге" медицинское обследование. Ожидается, что 33-летний украинец подпишет арендное соглашение до конца сезона.

Seleznyov ya ha aterrizado en Málaga para firmar por el conjunto blanquiazul. Así ha sido la llegada del delantero ucraniano. pic.twitter.com/9wBY7LAZy2 - ElDesmarque Málaga CF (@eldesmarque_mcf) 5 января 2019