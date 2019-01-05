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Форвард сборной Украины переходит в испанский клуб


фото: twitter
Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев переходит из турецкого "Акхисара" в испанскую "Малагу"

Об этом сообщает "Трибуна" .

5 января Селезнев прилетел в Малагу подписывать контракт и прокомментировал свое прибытия в Испанию.

"Конечно, я говорил с главным тренером "Малаги" Хуаном Муньисом. Если бы у меня не было с ним разговора, я бы никогда не приехал", - сказал Селезнев.

Хуан Муньис два с половиной года работал ассистентом Хуанде Рамоса в "Днепре", за который выступал украинец.

Переход будет завершен в ближайшие дни. Селезнев еще должен пройти в "Малаге" медицинское обследование. Ожидается, что 33-летний украинец подпишет арендное соглашение до конца сезона.

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