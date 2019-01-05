Форвард сборной Украины переходит в испанский клуб
Об этом сообщает "Трибуна" .
5 января Селезнев прилетел в Малагу подписывать контракт и прокомментировал свое прибытия в Испанию.
"Конечно, я говорил с главным тренером "Малаги" Хуаном Муньисом. Если бы у меня не было с ним разговора, я бы никогда не приехал", - сказал Селезнев.
Хуан Муньис два с половиной года работал ассистентом Хуанде Рамоса в "Днепре", за который выступал украинец.
Переход будет завершен в ближайшие дни. Селезнев еще должен пройти в "Малаге" медицинское обследование. Ожидается, что 33-летний украинец подпишет арендное соглашение до конца сезона.
Seleznyov ya ha aterrizado en Málaga para firmar por el conjunto blanquiazul. Así ha sido la llegada del delantero ucraniano. pic.twitter.com/9wBY7LAZy2- ElDesmarque Málaga CF (@eldesmarque_mcf) 5 января 2019
- Напомним, в конце декабря агент Евгения Селезнева, заявил, что он близок к переходу в турецкий "Галатасарай" .
- Напомним, в конце ноября стало известно, что турецкий "Акхисар" избавится футболиста сборной Украины Евгения Селезнева из-за нарушения дисциплины и нежелание тренироваться.
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