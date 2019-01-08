 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Агент рассказал, как Гвардиола "убивает" украинского футболиста Зинченко


фото: xsport.ua
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вредит карьере украинца Александра Зинченко

Об этом сообщает "Спорт-уикенд" .

"Это убийство футболиста. Лучше бы Зинченко играл в другой команде, проще, чем "Манчестер Сити". Никому не нужны эти понты дешевые. Но тогда он играл бы. Сейчас только иногда Гвардиола выпускает", - сказал Селюк.

Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Манчестер Сити" в различных турнирах 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2019 вторник

больше новостей

8 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать