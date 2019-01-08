Агент рассказал, как Гвардиола "убивает" украинского футболиста Зинченко
8 января, 2019, 15:44
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вредит карьере украинца Александра Зинченко
Об этом сообщает "Спорт-уикенд" .
"Это убийство футболиста. Лучше бы Зинченко играл в другой команде, проще, чем "Манчестер Сити". Никому не нужны эти понты дешевые. Но тогда он играл бы. Сейчас только иногда Гвардиола выпускает", - сказал Селюк.
Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Манчестер Сити" в различных турнирах 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.
- Напомним, в конце декабря Гвардиола назвал Зинченко лучшим игроком матча чемпионата Англии против "Саутгемптона".
- Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Саутгемптон" со счетом 3: 1.
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