Агент рассказал, как Гвардиола "убивает" украинского футболиста Зинченко

8 января, 2019, 15:44

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вредит карьере украинца Александра Зинченко

Об этом сообщает "Спорт-уикенд" .

"Это убийство футболиста. Лучше бы Зинченко играл в другой команде, проще, чем "Манчестер Сити". Никому не нужны эти понты дешевые. Но тогда он играл бы. Сейчас только иногда Гвардиола выпускает", - сказал Селюк.

Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Манчестер Сити" в различных турнирах 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.