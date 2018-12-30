Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" победить в чемпионате Англии

30 декабря, 2018, 18:08

Результативная передача украинца Александра Зинченко помогла "Манчестер Сити" переиграть "Саутгемптон" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинец вышел на матч 20-го тура английской премьер-лиги в стартовом составе "Манчестер Сити" на левом фланге обороны.

В конце первого тайма Зинченко отдал результативную передачу. Он навесил с левого фланга на Серхио Агуэро, который головой отправил мяч в сетку.

Также в первом тайме за "Манчестер Сити" забил Давид Сильва, еще один гол полузащитник "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Праус забил в собственные ворота. Манчестерцы пропустили от Пьера-Эмиля Хойбьерга.

"Манчестер Сити" победил "Саутгемптон" со счетом 3:1, набрал 47 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. Лидирует "Ливерпуль", у которого 54 пункта.

Чемпионат Англии

20-й тур

30 декабря

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" 1: 3

Голы: Хайбьерг, 37 - Давид Сильва, 10; Уорд-Праус, 45; Агуэро, 45 + 3

Напомним, 1 декабря Зинченко сыграл в победном матче "Манчестер Сити" против "Борнмута" и покинул поле из-за травмы.

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