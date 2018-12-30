Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" победить в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинец вышел на матч 20-го тура английской премьер-лиги в стартовом составе "Манчестер Сити" на левом фланге обороны.
В конце первого тайма Зинченко отдал результативную передачу. Он навесил с левого фланга на Серхио Агуэро, который головой отправил мяч в сетку.
Также в первом тайме за "Манчестер Сити" забил Давид Сильва, еще один гол полузащитник "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Праус забил в собственные ворота. Манчестерцы пропустили от Пьера-Эмиля Хойбьерга.
"Манчестер Сити" победил "Саутгемптон" со счетом 3:1, набрал 47 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. Лидирует "Ливерпуль", у которого 54 пункта.
Чемпионат Англии
20-й тур
30 декабря
"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" 1: 3
Голы: Хайбьерг, 37 - Давид Сильва, 10; Уорд-Праус, 45; Агуэро, 45 + 3
- Напомним, 1 декабря Зинченко сыграл в победном матче "Манчестер Сити" против "Борнмута" и покинул поле из-за травмы.
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