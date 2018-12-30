Гвардиола назвал Зинченко лучшим игроком "Манчестер Сити"

30 декабря, 2018, 19:29

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал украинца Александра Зинченко лучшим игроком матча чемпионата Англии против "Саутгемптона"

Об этом написал в twitter журналист Goal Сэм Ли.

"Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Знаете почему? Потому что после ошибки он не прятался. Я сказал ребятам в перерыве: учитесь у Зинченко. Каждый может ошибиться, каждый. Но посмотрите на его реакцию", - сказал Гвардиола.

Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч 20-го тура чемпионата Англии против "Саутегмптона", допустил результативную ошибку и отдал голевую передачу на Серхио Агуэро.

Guardiola: "Zinchenko was the best player on the pitch today. Do you know why? Because after the mistake he did not hide ". - Sam Lee (@Sammy_Goal) 30 декабря 2018