Гвардиола назвал Зинченко лучшим игроком "Манчестер Сити"
30 декабря, 2018, 19:29
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал украинца Александра Зинченко лучшим игроком матча чемпионата Англии против "Саутгемптона"
Об этом написал в twitter журналист Goal Сэм Ли.
"Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Знаете почему? Потому что после ошибки он не прятался. Я сказал ребятам в перерыве: учитесь у Зинченко. Каждый может ошибиться, каждый. Но посмотрите на его реакцию", - сказал Гвардиола.
Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч 20-го тура чемпионата Англии против "Саутегмптона", допустил результативную ошибку и отдал голевую передачу на Серхио Агуэро.
Guardiola: "Zinchenko was the best player on the pitch today. Do you know why? Because after the mistake he did not hide ".- Sam Lee (@Sammy_Goal) 30 декабря 2018
- Напомним, ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Саутгемптон" со счетом 3:1.
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