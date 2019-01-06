ВР упростит механизм перехода общин к Православной церкви Украины, - Парубий

6 января, 2019, 12:20

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что законопроект о механизме перехода общин к Православной церкви Украины уже готов

Об этом Парубий заявил после передачи вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю вновь ПЦУ митрополиту Епифанию, сообщает "Укринформ".

"Урегулирование таких вопросов является не вмешательством государства в дела церкви, а наоборот выполнением своих обязанностей. Могу заверить, что Верховная Рада и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности, чтобы был мир и благополучие в церковной жизни Украины и чтобы украинский единая церковь смогла объединить всех ", - сказал Парубий.

Председатель Верховной Рады напомнил, что законопроект о переходе приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к новой Православной церкви Украины уже подготовлен.

"Для общин чрезвычайно важно, чтобы этот переход происходил законно и максимально безболезненно и бесконфликтно. И наша задача как высшего законодательного органа, моя задача, чтобы это законопроект был принят как можно скорее, чтобы упростить механизм перехода для всех общин по всей Украине от востока до запада" , - сказал Парубий.