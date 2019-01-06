ВР упростит механизм перехода общин к Православной церкви Украины, - Парубий
Об этом Парубий заявил после передачи вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю вновь ПЦУ митрополиту Епифанию, сообщает "Укринформ".
"Урегулирование таких вопросов является не вмешательством государства в дела церкви, а наоборот выполнением своих обязанностей. Могу заверить, что Верховная Рада и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности, чтобы был мир и благополучие в церковной жизни Украины и чтобы украинский единая церковь смогла объединить всех ", - сказал Парубий.
Председатель Верховной Рады напомнил, что законопроект о переходе приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к новой Православной церкви Украины уже подготовлен.
"Для общин чрезвычайно важно, чтобы этот переход происходил законно и максимально безболезненно и бесконфликтно. И наша задача как высшего законодательного органа, моя задача, чтобы это законопроект был принят как можно скорее, чтобы упростить механизм перехода для всех общин по всей Украине от востока до запада" , - сказал Парубий.
- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко название предоставления Томоса - еще одним Актом провозглашения независимости Украины .
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