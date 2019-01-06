"Трамп по всему миру разрывает американские союзы и поощряет американских врагов", - Пионтковский

6 января, 2019, 21:50

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в международной плоскости занимается тем, что "разрывает американские союзы и поощряет американских врагов"

Об этом независимый от Кремля российский политолог Андрей Пионтковский заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

По его словам, последним подтверждением подобного подхода Трампа стала громкая добровольная отставка министра обороны Джеймса Мэттиса и решение о выводе американских войск из Сирии.

"В России не поняли, что произошло 20 декабря в Овальном кабинете Белого дома. Это не Трамп уволил Мэттиса, это Мэттис уволил Трампа. Мэттис демонстративно ушел в отставку, написал публичное письмо, в котором выразил свое несогласие, прежде всего с тем, что Трамп по всему миру разрывает американские союзы и поощряет американских врагов. И впервые все положения этого письма были поддержаны ведущими республиканцами в американском сенате. И, кстати, такой же была реакция на решение Трампа вывести войска из Сирии", - подчеркнул Пионтковский.

Читайте также: Андрей Пионтковский: Путинский миф дохнет. Украина не имеет права капитулировать на пороге победы

Как отметил эксперт, такая политика Трампа вызвала "очень резкое сопротивление" элит.

"Американский политический класс, американские институты, нашли инструменты и возможности убрать эту угрозу Америки и свободного мира - либо усечь в ближайшее время возможности Трампа влиять на внешнеполитические решения, либо же просто выбросить его из Белого Дома", - объяснил Пионтковский.

При этом он утверждает, что Трамп "доживает если не последние дни, то последние месяцы в Белом Доме", а новый глава американского государства, кем бы он ни был, будет значительно жестче защищать национальные интересы и противодействовать России.

Полный текст интервью - по этой ссылке .