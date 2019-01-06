На Черкасчине еще одна община Московского патриархата перешла в ПЦУ
Об этом сообщает Казацкий край .
Охматов известен как древний казацкий городок, эпицентр двух мощных сражений в ХVII веке (1644 и 1655 годов), а кроме того - как родное село Порфирия Демуцкого, знаменитого фольклориста, дирижера и композитора, чьим именем названо музыкальное училище в Умани.
В Охматове родился его сын, Даниил Демуцкий - известный кинооператор (в частности, снимал фильм "Земля" с Александром Довженко), заслуженный деятель искусств Украины и Узбекистана.
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В гостях у этой семьи в Охматове бывал композитор Николай Лысенко, еще в конце XIX века высоко оценивший организованный Порфирием Демуцким Охматовской народный хор, а также единство и патриотизм местной сельской общины.
- Ранее о выходе из УПЦ МП и переход в ПЦУ заявила община села Скибиное Жашковского района.
- Следить за выходами общин из Московского патриархата можно с помощью специально созданной интерактивной карты.
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