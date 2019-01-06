Глава УГКЦ Святослав объяснил кандидатам в президенты, что такое настоящая власть

6 января, 2019, 18:11

"Нам так нужно, особенно во время войны, чтобы в Украине была власть, которая бы создавала необходимые условия для того, чтобы наш народ мог не просто жить, не просто развиваться, а был счастлив на своей земле"

Об этом глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) заявил в Сочельник, 6 января 2018 года, в эфире Еспресо.TV .

"По человеческим меркам идти к власти означает послужить себе, своим собственным интересам максимально, своей политической партии или лоббистской группе. И порой мы видим, что те люди, которые приходят к власти, они не осознают, что заняв то или иное положение, они должны послужить даже своим оппонентам", - отметил он.

Президент и народные депутаты, добавил Святослав, должны служить всему без исключения народу Украины, особенно тем, кто социально незащищен и страдает по разным причинам.

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Именно этому, подчеркнул владыка, учит пример Иисуса Христа.

"Служение, скажем, либо президента, либо народных избранников в Верховной Раде должно быть служением всему украинскому народу, а не только тому сигмент, который относится к их политической силы. В Рождестве Христовом мы видим, что Христос приходит не чтобы себе послужить, а чтобы послужить нам. Он рождается в очень интересных обстоятельствах, он рождается как наиболее социально незащищенный. Бог обретает плоть в обстоятельствах человеческой жизни не в каких-то, я бы сказал, высоких социальных слоях, он становится нищим, возможно, одним из тех, кто не имеет какого-то великого положения, более того, он становится постоянно гонимым, сразу становится эмигрантом при своем рождении, становится преследуемым, терпит насилие от тех, кто его преследует, хочет убить и т.д.", - объяснил глава Украинской греко-католиков.

Если же определенная власть не помогает людям, а вместо этого вредит им, она не от Бога, заявил предстоятель УГКЦ.

"Христос нам показывает, что такая власть, которая служит себе, такая власть убивает человека, уничтожает, не создает определенной среды чтобы человеческая жизнь могла развиваться, а та власть, которая есть Божьей, или живет по Божьим принципам, эта власть та, которая дает жизнь, которая спасает.

Нам так нужно, особенно во время войны, чтобы мы в Украине имели власть, которая бы создавала необходимые условия для того, чтобы наш народ мог не просто жить, не просто развиваться, а был счастлив на своей земле. Мы видим как много сегодня уезжают из Украины, особенно молодежи украинской. Поэтому нам нужно чтобы те, которые сегодня хотят быть избранными, чтобы они действительно открыли для себя таинство Рождества и идя во власть они не служили себе, потому что тогда они будут уничтожать и Украинское государство, и и Украинский народ, а чтобы шли послужить другим", - подчеркнул глава Греко-католической церкви.

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Святослав отметил, что понятие власти с человеческой точки зрения, и с Божьей между собой сильно отличаются:

Власть - это способность делать другого человека счастливым. На латинский язык слово "власть" переводится как "авториктус" и означает "тот, кто помогает расти". Тот на самом деле имеет власть на плечах у себя.

Когда кто-то думает, что он, когда придет к власти, он сам вырастет за счет, скажем, усмирение другого или подчинения себе другого, он глубоко ошибается. Он не знает правды о том, что такое настоящая истинная власть".