5 причин, почему Зеленский - не Рейган

4 января, 2019, 12:59

Сказать, что автор этих строк устал от постоянных попыток сравнить новоиспеченного кандидата в слуги народа Владимира Зеленского с легендарным американским президентом Рональдом Рейганом, - это ничего не сказать

Конечно, проще повторять: о, и тот актер, и этот. Однако подобные сравнения актуальны разве для людей в возрасте, которые выкормлены советской пропагандой 1980-х, твердившей о "третьесортном актеришке, который свой профессиональный провал заменил звериным антикоммунизмом". На самом деле между этими двумя людьми, карьерами и их судьбами ничего нет общего. И сейчас мы это вместе увидим.

Причина первая - возраст. На момент, когда Рональд Рейган стал 40-м президентом Соединенных Штатов Америки, ему было 69 лет. Тогда это стало рекордом и оставалось так до Дональда Трампа, который стал главой Белого дома в семьдесят два. Тем не менее, Владимиру Зеленскому сейчас 40. Почти 30 лет разницы в точке входа в политику очень четко показывают различие между человеком, который сознательно выбрал карьеру политика и упорно шел к самому посту более 15 лет, и талантливым комиком, который почувствовал хайп и призыв спонсора. Напомним, что перед тем, как беспрецедентно успешно выиграть выборы 1980 года, Рейган был достаточно успешным актером категории "B" (его карьера по достижениям и успешности достаточно похожа, например, с путем современного актера Марка Уолберга), режиссером успешных фильмов о войне, прошел почти 20-летний путь карьеры руководителя профсоюза голливудских актеров, что в американских условиях является очень важной и тяжелой должностью. А также он работал в качестве коммуникационного менеджера в бюджетообразующей компании General Electric и был удивительно успешным телеведущим и рекламным героем. А потом еще побыл губернатором одного из ключевых штатов - Калифорнии. Плюс президентом он стал только со второго раза. Поэтому этот человек на момент получения высшей власти знал систему отношений и основ американского общества со всех сторон. Зато Владимир Зеленский, который, чего греха таить, является суперуспешным по нашим меркам бизнесменом и шоуменом, явно не может похвастаться знаниями за пределами шоу-бизнеса.

Причина вторая - меценаты vs спонсоры. Одна из важных причин, которая разбивает в пух и прах все попытки как-то связать Зеленского и Рейгана. Думаю, о спонсоре, даже не так - сюзерене господина комика, олигархе Игоре Коломойском напоминать никому не нужно. Ну, а собственно, форма, в которой Владимир Батькович сообщил стране о том, что идет в президенты, окончательно развеяла любые сомнения в существовании тесной, как бы так помягче сказать, взаимозависимости между этими фигурами. Я о появлении на телеканале 1 + 1 за пять минут до 12:00, в пику президенту - в слоте, где традиционно должно быть именно его поздравление с Новым годом. Представить, что это случайность, не сможет никто. Как, собственно, и потрясающий успех "Вечернего Квартала" последние 10 лет, в который были влиты огромные деньги из того же канала 1 + 1. Сказать, что именно Коломойский создал Зеленского, конечно, было бы преувеличением. Но то, что последний очень обязан экстравагантному украинскому олигарху, - это 100%.

Если же посмотреть на путь Рональда Рейгана, то там мы также найдем нескольких богатых друзей, которые помогали делать карьеру. Речь о нефтепромышленнике Генри Сальваторе и владельце сети магазинов и контор по продаже автомобилей производства компании "Форд моторс" Холмсе Таттле. Собственно, именно Таттл стал инициатором выдвижения Рейгана на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии. И вообще сыграл немалую роль в переквалификации вчерашнего профсоюзного босса на человека, которому суждено стать одним из самых легендарных и уважаемых президентов США за всю их историю. Однако роль этих людей совершенно несопоставима с ролью Коломойского в карьере и выдвижении Зеленского. Ведь никакой самый богатый олигарх не может в американской избирательной системе обеспечить победу своего протеже, если этот протеже не является самодостаточной фигурой. Важно и то, что указанные фамилии никогда не фигурировали в команде Рейгана во время его президентских кампаний, не получали никаких преференций от него, не было никаких контрактных или бизнес-отношений.

Причина третья - политические взгляды. Рональд Рейган начинал свой путь как уверенный демократ и сторонник "Нового курса" Рузвельта, но в политику пришел уверенным республиканцем. Который стал фактически иконой для этой партии и до сих пор олицетворяет собой идеального сторонника консервативных ценностей, экономических свобод и борьбы с социальным иждивенчеством. На момент приобретения президентства каждый, кто хоть немного интересовался политикой, знал, что этот человек собирается делать на высоком посту. Что касается Зеленского, то ничего конкретного о его взглядах мы до сих пор не знаем. Разве что кроме сомнительных заявлений о том, что он готов «умолять» Путина и договариваться хоть с чертом лысым. Насколько это коррелирует со стальной жесткостью Рейгана в стиле его знаменитого заявления о СССР, что это «империя зла», даже говорить не приходится.

Причина четвертая - актерское амплуа. Если вновь вернуться к актерству обоих наших героев, то следует отметить, что Рональд Рейган никогда не был комиком. Он играл ковбоев, лирических героев, солдат - кого угодно, но не смешил. Плюс его актерская карьера была им завершена сразу после того, как он всерьез взялся за политику. Поэтому тема его экс-актерства вообще не играла какой-то выдающейся роли в политической карьере Рейгана, которая была очень серьезная с первых шагов и заявлений. Ну разве что оно имело значение в отношении его умения общаться с людьми и держаться на камеру. Зато в случае господина Зеленского мы видим комика, который свою шоу-популярность пытается воплотить в голоса избирателей. Что очень соответствует популистскому духу нашего времени, когда комики становятся премьер-министрами и лидерами успешных партий во многих странах мира. Правда, почти всегда доказывают свою профнепригодность позже.

Причина пятая - психотип. Не все знают, что Рональд Рейган очень плохо видел. Что, кстати, не помешало ему попасть на фронт во время Второй мировой. От которого он не просто не прятался, но и сразу вызвался в качестве добровольца. Правда, повторимся, зрение не позволяло, поэтому большинство времени Второй мировой Рейган провел в качестве офицера связи, а затем - режиссера патриотических военных лент в Голливуде. Но в юности от работал... спасателем на воде. И спас более 70 человек, чем гордился, по его же собственным словам, больше, чем всеми работами за всю жизнь, включая президентство. Это тоже показатель. Показатель того, что этот человек всегда имел склонность к тому, чтобы брать ответственность на себя и думать об интересах других людей. Владимир Зеленский же - это человек чистого шоу, который ради успеха и огласки готов подстраиваться под общественные вкусы. Это не хорошо и не плохо - это данность этой профессии.

В случае успешного входа господина Зеленского в политику, Украина, повторюсь, не будет первым государством, где комики удачно преодолевают барьер между шоу-бизнесом и политикумом. Который в наше время соцсетей и мгновенной хайповой популярности почти не ощутим. Вот только насколько это удовлетворит жажду украинцев к новым лицам, сказать очень трудно. Особенно если еще раз сравнить пути нашего комика и Рональда Рейгана. Которого актером могут назвать только те, кто не понимает истинной сущности этого человека и его поступков.