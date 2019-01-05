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Усик близок к бою с россиянином Поветкиным


фото: bbc
Следующим соперником украинского боксера Александра Усика может стать россиянин Александр Поветкин

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам промоутера украинца - Александра Красюка, с поиском соперника для дебюта Усика в супертяжелом весе возникли проблемы.

"Сейчас мы не ведем никаких переговоров. Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа ", - сказал Красюк.

По словам промоутера, наиболее вероятными соперниками Усика являются россиянин Александр Поветкин и кубинец Луис Ортис.

"Из достойных оппонентов для дебюта Усика в хэвивейте, остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе. Если не удастся с ними договориться, то Усик проведет в марте обязательную защиту против россиянина Дениса Лебедева в крузервейте ", - сказал Красюк.

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