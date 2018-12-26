10 лучших боксерских боев 2018 года

2 января, 2019, 09:30

Дмитрий Марценишин

Еспресо.TV рассказывает о самых интересных боксерских поединках 2018 года, в течение которого на мировом ринге доминировали украинцы

Александр Усик (Украина) - Мурат Гассиев (Россия)

21 июля, Москва (Россия)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

21 июля в Москве Александр Усик провел главный поединок в своей карьере. В финале WBSS (Всемирной боксерской суперсерии) украинец дрался с россиянином Муратом Гассиевым сразу за четыре титула и звания абсолютного чемпиона мира.

Организаторы решающего поединка долго не могли определиться с местом и датой его проведения. Осложнила ситуацию и травма украинца. Россияне сделали все, чтобы перекупить бой и провести его не на нейтральной площадке, как планировалось, а в Москве.

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В итоге - соперник Усика получил преимущество домашнего ринга, но украинец его полностью нивелировал. Его тренер - Анатолий Ломаченко, подвел Александра Усика в поединке в блестящей форме. Украинец провел почти идеальный бой и нейтрализовал сильные стороны Гассиева, который, несмотря на славу опасного панчера выглядел беспомощно и проиграл "в одни ворота" по очкам.

Усик осуществил свою мечту и стал абсолютным чемпионом мира - единственным сейчас в профессиональном боксе.

Василий Ломаченко (Украина) - Хорхе Линарес (Венесуэла)

5 мая, Нью-Йорк (США)

Бой за титул чемпиона мира WBA в легком весе (до 61,2 кг)

В 2018 году Василий Ломаченко решился на кардинальные изменения в своей карьере. Устав ждать больших боев во втором полулегком весе (до 59 кг), украинец перешел в легкую категорию. Там он сразу встретился с одним из лидеров дивизиона и обладателем титула WBA Хорхе Линаресом, который в целом выигрывал пояса в трех категориях.

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Венесуэлец задал украинцу существенные проблемы, у него было преимущество над Ломаченко по габаритах и боксировал с ним на равных. А в шестом раунде вообще ошарашил нашего боксера, впервые в профессиональной карьере отправив его в нокдаун.

Только после этого украинец включился на полную и сломил ход поединка, в котором по очкам вырисовывается ничья. В десятом раунде Ломаченко нанес венесуэльцу разящий удар по корпусу, после которого соперник не смог продолжить поединок. А украинец стал чемпионом мира в третьей весовой категории.

Сауль Альварес (Мексика) - Геннадий Головкин (Казахстан)

15 сентября, Лас-Вегас (США)

Бой за титул чемпиона мира WBA и WBC в среднем весе (до 72,5 кг)

Геннадий Головкин начинал 2018 год в статусе лучшего боксера мира, независимо от весовой категории, и чемпиона по трем версиям. А уже в сентябре казахстанец провел бой-реванш против Сауля Альвареса и потерял все.

Первый поединок боксеров состоялся осенью 2017 года и закончился вничью, что позволило сохранить титулы Головкину. После того поединка обе стороны считали себя победителями, поэтому второй встречи не избежать.

В реванше свое преимущество доказал Альварес, который стал новым чемпионом мира в среднем весе. Он с небольшим перевесом победил по очкам. Головкин поражение не признал, что заставило говорить о возможной третьей встрече между боксерами.

Между тем победа Сауля Альвареса в главном поединке 2018 превратила его в богатого боксера мира. Мексиканец подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN на рекордные $365 млн, которые он получит за следующие пять лет и 11 боев.

Александр Гвоздик (Украина) - Адонис Стивенсон (Канада)

1 декабря, Квебек (Канада)

Бой за титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

Александру Гвоздику пришлось проявить незаурядную терпеливость в ожидании чемпионского боя. Его украинец мог получить еще в 2017 году, когда американец Андре Уорд объявил о завершении карьеры и оставил вакантными сразу три пояса - WBA, WBO и IBF. Но промоутеры украинца выбрали другой путь и решили двигаться к чемпионству по версии WBC.

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Ставка сработала в декабре 2018 года, когда украинец вышел на ринг против обладателя титула Адониса Стивенсона. В ожесточенном противостоянии все шло к тому, что 41-летний ветеран защитит пояс. При полном равновесия судьи предпочитали по очкам канадца. Гвоздик решил не доводить дело до подсчетов и снял все вопросы в 11-м раунде, отправив соперника в глухой нокаут.

Он имел для Стивенсона трагические последствия - боксер пережил операцию на головном мозге и несколько недель находился в коме. Наконец он пришел в себя, но есть опасность, что канадец останется парализованным.

Что касается Александра Гвоздика, то он стал четвертым действующим украинским чемпионом мира среди профессионалов.

Деонтей Уайлдер (США) - Тайсон Фьюри (Великобритания)

1 декабря, Лос-Анджелес (США)

Бой за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

В 2018 году мир находился в ожидании только одного поединка в супертяжелом весе - между Деонтеем Уайлдером и Джошуа. После длительного перерыва должен был определиться абсолютный чемпион мира в самой престижной категории. И американец, и британец не смогли договориться о бое и отложили его до лучших времен.

Между тем после дисквалификации за употребление наркотиков вернулся в бокс экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, который в 2015 году отобрал титулы WBA, WBO и IBF у Владимира Кличко.

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Британец который раз доказал, что когда он приводит в порядок свою физическую форму и не валяет дурака, то является одним из сильнейших бойцов дивизиона. На этот раз он сбросил невероятные 60 кг и вышел на поединок с весом 116 кг.

Фьюри переиграл Уайлдера тактически и лидировал по очкам. Решающими стали нокдауны, в которые американец отправлял соперника в девятом и 11-м раундах. После второго падения Уайлдер уже начал праздновать победу, но Фьюри чудом встал и прошел всю 12-раундовую дистанцию.

Нокдауны же помогли американцу завершить этот поединок вничью и отстоять титулы. Интрига в противостоянии Уайлдер - Фьюри не исчерпана - стороны уже договорились, что в 2019 году организуют реванш.

Джошуа (Великобритания) - Александр Поветкин (Россия)

22 сентября, Лондон (Великобритания)

Бой за титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

После того, как Джошуа не удалось договориться с Деонтеем Уайлдером об объединительном поединке, он сосредоточился на обязательной защите. Первым в очереди оказался официальный претендент по версии WBA - Александр Поветкин. Многие эксперты возмущались, что такой поединок получил именно скандальный россиянин, который ранее дважды срывал чемпионские матчи из-за допинга.

Под сомнение ставили и способность Поветкина оказать британцу достойное сопротивление. Россиянин посрамил скептиков и несколько раундов на старте поединка у Джошуа отобрал. Однако поражения это ему избежать не помогло - в седьмом раунде британец отправил 39-летнего Поветкина в нокаут, окончательно поставив крест на амбициях россиянина, который за свою длительную карьеру так и не смог стать полноправным чемпионом мира.

Александр Усик (Украина) - Тони Беллью (Великобритания)

10 ноября, Манчестер (Великобритания)

Бой за титул чемпиона мира WBO, WBA, WBC, IBF в первом тяжелом весе

Усик после победы над Гассиевым планировал сразу переходить в супертяжелый дивизион. Первым в новом весе должен был стать поединок против британца Тони Беллью, который тоже был чемпионом мира в крузервейте, а затем с успехом перешел в супертяжелый вес.

Впрочем, британец настоял на том, чтобы бой состоялся в первой тяжелой категории, чтобы получить шанс стать абсолютным чемпионом мира.

Беллью удалось оказать Усику достойное сопротивление - по итогам восьми раундов он выигрывал по записям двух судей. Но украинец грамотно выстроил стратегию и сделал ставку на вторую половину поединка, когда соперник начал уставать. В итоге - Усик истощил соперника несколькими многоударными комбинациями и отправил его в тяжелый нокаут.

Таким образом, украинец решил все задачи в первом тяжелом весе и в 2019 году дебютирует в хэвивейте.

Артем Далакян (Украина) - Брайан Вилория (США)

24 февраля, Инглвуд (США)

Бой за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе (до 50,8 кг)

Артем Далакян много лет был известен лишь узкому кругу экспертов. Он дебютировал на профессиональном ринге еще в 2011 году, но существенных успехов не достиг и все свои поединки проводил исключительно в Украине.

Украинский боксер дождался своего шанса в феврале 2018 года. Он получил право на бой за вакантный титул WBA против экс-чемпион мира Брайана Вилория из США. Далакян не оставил 37-летнему хозяину ринга никаких шансов. Соперник заканчивал поединок с разбитым в кровь лицом и безапелляционно проиграл на всех судейских карточках со счетом 109:118.

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Артем Далакян стал еще одним украинским чемпионом мира и после длительного перерыва привез в Киев титульные бои. В июле и декабре он дважды в очках столичной публики защитил звание чемпиона мира, нокаутировав Сиричаи Тайена из Таиланда и Грегорио Леброна из Доминиканской Республики.

Элайдер Альварес (Колумбия) - Сергей Ковалев (Россия)

4 августа, Атлантик Сити (США)

Бой за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

Сергей Ковалев с 2013 года считался одним из лидеров полутяжёлого дивизиона и владел сразу тремя чемпионскими титулами - WBO, WBA и IBF. Однако в 2016-м россиянин уступил Андре Уорду и потерял свои пояса. Попытка за год вернуть их в бою-реванше также оказалась бесполезной.

И россиянину удалось снова быстро стать чемпионом, поскольку Уорд объявил о завершении карьеры и оставил титулы вакантными. Ковалев получил пояс WBO в конце 2017 года, нокаутировав украинца Вячеслава Шабранского.

Очередную защиту титула боксер проводил в августе против колумбийца Элайдера Альвареса и считался безоговорочным фаворитом. Сначала он подтверждал свой статус и доминировал в первой половине боя. И в седьмом раунде россиянин увлекся атакой и оказался в нокдауне. После этого колумбиец заставил соперника упасть еще раз, мгновенно пошел его добивать и нокаутировал звездного соперника, создав одну из главных сенсаций 2018 года.

Ковалев и Альварес уже договорились о реванше, который состоится 2 февраля 2019 г. в США.

Сергей Деревянченко (Украина) - Дэниэл Джейкобс (США)

27 октября, Нью-Йорк (США)

Бой за вакантный титул IBF в среднем весе (до 72,5 кг)

Сергей Деревянченко завоевал титул официального претендента на звание чемпиона мира IBF еще в 2017 году. Впрочем, звездный обладатель пояса - Геннадий Головкин из Казахстана был занят выяснением отношений с мексиканцем Саулем Альоваресом и с обязательной защитой не спешил. В итоге федерация отобрала у него титул и объявила его вакантным.

Соперником Деревянченко был назначен Дэниэл Джейкобс, а колорита бою добавил тот факт, что американец и украинец тренируются у одного специалиста - Андре Розье.

Бой прошел с небольшим преимуществом Джейкобса, который выиграл раздельным решением судей и завоевал чемпионский титул. Деревянченко тоже не остался с пустыми руками - в 2019 году украинца ожидает еще один претендентский бой. Кроме того, наш боксер получил несколько выгодных предложений от трансляторов и вскоре должен подписать выгодный контракт.