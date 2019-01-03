Александр Усик стал лучшим боксером года по версии BoxingScene

На звание лучшего боксера года претендовали Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Морис Хукер, Косей Танака, Джош Уоррингтон.

В 2018 году Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, преодолев Майрис Бриедис и Мурата Гассиев. Перед боем с россиянином Усик владел поясами WBO и WBC в тяжелом весе, а после победы над Гассиев украинец стал обладателем еще двух титулов WBA и IBF. Также в ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские титулы, в Манчестере преодолев британца Тони Беллью.