Симоненко может принять участие в выборах как самовыдвиженец, - Кошель

5 января, 2019, 09:55

Председатель запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко может пройти успешную регистрацию в Центральной избирательной комиссии и получить допуск к участию в выборах президента весной 2019 года

Об этом заявил руководитель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Еспресо.TV .

"Симоненко может принимать участие в президентских выборах. Но, единственное уточнение, не как выдвиженец Коммунистической партии, а как самовыдвиженец. Потому что в соответствии с законом о выборах, кандидат от Компартии, как партии, подпадающей под действие закона о декоммунизации, он не может принимать участия в выборах", - отметил он.

В то же время, агитация в пользу Симоненка будет сопровождаться традиционным набором "красной" риторики и даже символики.

"Я не исключаю, что мы увидим весь комунстично-ленинский набор. Т. е. самовыдвиженец Симоненко, рекламная компания со стороны Коммунистической партии с красной символикой и т.д... Она (Компартия - ред.) запрещена, но юридические споры между Минюстом и Коммунистической партией продолжаются до сих пор. Эта партия является официально зарегистрированной, у нее есть свидетельство о регистрации, она осуществляет свою деятельность, Симоненко ежегодно посещает ряд стран мира, где выступает с антиукраинской риторикой. Партия сдает отчеты в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - ред.). Таким образом Компартия является одной из 153 партий, которые на сегодня зарегистрированы", - заявил Кошель.

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Вместе с тем, на серьезный успех, по словам главы КИУ, лидеру коммунистов рассчитыватьь не стоит, поскольку его личный рейтинг как политика сейчас составляет "около полпроцента". Однако, президентская кампания нужна ему, чтобы объяснить исключительно с политической точки зрения те уголовные дела, которые он может получить в будущем.

"Я думаю, что объяснение очень простое: на выборах (президента - ред.) мы увидим ряд кандидатов, которые будут баллотироваться исключительно с целью придать политическую окраску либо уголовным делам, которые уже открыты против них, либо будущим уголовным делам. Онищенко, Насиров, Савченко, Добкин. И в эту категорию также входит Петр Симоненко", - отметил Кошель.

Однако, по словам эксперта, решение о том, чтобы идти на выдвинуть свою кандидатуру глава КПУ принимал не один.

"Вряд ли он самостоятельно принимал решение об участии в выборах. И вопрос не только в средствах, вопрос в том, что ему сейчас лучше вести пенсионный формат политического существования и лишний раз не раздражать правоохранительные органы. Баллотирование Симоненко вписывается в крупный российский формат - для того чтобы показать избирателям, что мол "ничего не изменилось", "реформы не состоялись", "даже декоммунизация не дала результата, если Симоненко может принимать участие в выборах", - объяснил Кошель.