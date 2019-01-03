Лидер запрещенных коммунистов Петр Симоненко собрался в президенты

3 января, 2019, 17:28

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил о намерении участвовать в избирательной компании на предстоящих выборах президента Украины

Об этом он объявил в своем видеообращении в Facebook.

По словам Симоненко решение об участии в президентских выборах принял 54 съезд КПУ 3 января, утвердив его кандидатуру на пост главы государства.

"Я убежден, что эта избирательная кампания будет тяжелым испытанием для народа Украины... Если мы не скажем режиму нет, здесь страны не будет. Вот почему от имени своих товарищей по партии я говорю - мы готовы к этой борьбе", - заявил Симоненко .