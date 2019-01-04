УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из еврокубков
4 января, 2019, 15:34
УЕФА может наказать английский "Манчестер Сити" за нарушение правил финансового fair play
Об этом сообщает УНИАН.
Клуб подозревается в махинациях с финансовой отчетностью. УЕФА изучает электронные письма, обнародованные в журналистском расследовании Der Spiegel, согласно которому почти 60 млн фунтов были получены не от спонсоров, а от владельца клуба, компании Abu Dhabi United Group.
Главный следователь инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов Ив Летерм подчеркнул, что если факт махинации будет установлен, то относительно английского клуба будут самые жесткие санкции. Речь идет об исключении из еврокубковых соревнований. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов игроки клуба пробились в 1/8 финала. В плей-офф они должны встретиться с немецким "Шальке".
- 30 декабря главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал украинца Александра Зинченко лучшим игроком матча чемпионата Англии против "Саутгемптона". Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Саутгемптон" со счетом 3: 1.
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