Варфоломей призвал патриархов разных церквей поддержать Православную церковь Украины
Обращение Варфоломея опубликовано на сайте Оrthodoxia.info.
"Реализация всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены дарить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украина)", - заявил Варфоломей.
По словам Вселенского патриарха, представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны "изучить детали письма, чтобы приступить к признанию новой церкви".
Он призывает патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать Украинскую церковь автокефальной.
Варфоломей отметил, что "если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день".
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- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата.
- Делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко 5-6 января совершит рабочий визит в Турцию для получения Томоса.
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