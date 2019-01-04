Варфоломей призвал патриархов разных церквей поддержать Православную церковь Украины

4 января, 2019, 17:45

Вселенский патриарх Варфоломей призвал патриархов и архиепископов православных церквей поддержать предоставление автокефалии вновь созданной Православной церкви Украины

Обращение Варфоломея опубликовано на сайте Оrthodoxia.info.

"Реализация всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены дарить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украина)", - заявил Варфоломей.

По словам Вселенского патриарха, представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны "изучить детали письма, чтобы приступить к признанию новой церкви".

Он призывает патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать Украинскую церковь автокефальной.

Варфоломей отметил, что "если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день".