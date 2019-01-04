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Польша предлагает назначить посла генсека ООН по Украине


фото: Укрінформ-UATV
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины

Об этом сообщает Handelsblatt.

"Я предлагаю назначить специального посла генерального секретаря ООН для Украины. Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, вероятно, считают, что они представляют Европу, впрочем, по нашему мнению, это не так", - сказал Чапутович.

По его словам, ЕС могут представлять только европейские учреждения.

"В этом случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, - ред.), а не другие страны", - отметил дипломат.

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