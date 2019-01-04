Польша предлагает назначить посла генсека ООН по Украине
4 января, 2019, 10:38
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины
Об этом сообщает Handelsblatt.
"Я предлагаю назначить специального посла генерального секретаря ООН для Украины. Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, вероятно, считают, что они представляют Европу, впрочем, по нашему мнению, это не так", - сказал Чапутович.
По его словам, ЕС могут представлять только европейские учреждения.
"В этом случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, - ред.), а не другие страны", - отметил дипломат.
- Напомним, 19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекло, каденция которого заканчивается 31 января 2019 г. Его сменит заместитель министра иностранных дел страны Бартош Цихоцкий.
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