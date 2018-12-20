Президент Польши Дуда уволил посла в Украине Пекло

20 декабря, 2018, 08:24

Президент Польши Анджей Дуда уволил посла в Украине Яна Пекло

Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Польши, обнародованном в правительственном издании, передает "Европейская правда".

"На основании ст. 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 г. отзываю господина Яна Пекло с 31 января 2019 г. с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине", - говорится в документе.

По данным издания, Польша уже определилась с новым кандидатом на эту должность.

Ян Пекло работал послом Польши в Украине с августа 2016 года. С 2005 года он возглавлял фонд польско-украинского сотрудничества PAUCI. Пекло является известным публицистом и долговременным комментатором в польских и украинских СМИ.