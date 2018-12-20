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В Варшаве определились с кандидатурой нового посла в Украине, - СМИ


фото: youtube
Новым послом Польши в Украине может стать Бартош Цихоцкий - замглавы МИД Польши, который занимается вопросом отношений с Украиной

Об этом сообщает Европейская правда .

Как отмечается в статье издания, будучи последовательным критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.

Отмечается, что Цихоцкий является историком по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника главы Службы разведки. С 2017 года - снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.

При этом в польском МИД рассчитывают, что Киев оценит кандидатуру нового посла в качестве жеста уважения со стороны Польши, ведь он пока занимает высокую должность в МИД.

Напомним, 19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекло - каденция посла подходит к концу 31 марта 2019.

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