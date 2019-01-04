Большинство однопартийцев Мэй поддерживают Brexit без соглашения, - опрос

4 января, 2019, 21:09

Большинство членов британской Консервативной партии, лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, выступают против ее соглашения с Брюсселем и предпочитают оставить ЕС без соглашения

Об этом свидетельствует опрос YouGov, проведенный среди рядовых членов партии, сообщает Европейская правда .

Мэй нужны 318 голосов депутатов, чтобы утвердить в парламенте соглашение, которое она заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года. Однако 117 из 317 депутатов-консерваторов проголосовали против нее при рассмотрении вотума недоверия 12 декабря.

Это значит, что ей надо заручиться поддержкой этих депутатов, или же искать поддержки в части 257 законодателей оппозиционной Лейбористской партии, которая заявила, что не будет голосовать за сделку.

Опросы 1215 членов Консервативной партии показали, что 59% высказались против соглашения Мэй, а 76% сказали, что предупреждение о рисках в случае сценария без соглашения были "преувеличены или надуманы". Лишь 38% опрошенных высказались за соглашение с ЕС.

18 декабря правительство Великобритании решило нарастить подготовку к варианту, что предполагает выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок также заявил, что он распорядился полностью спланировать действия Национальной службы здравоохранения на случай выхода Британии без соглашения.

Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок. Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 г.