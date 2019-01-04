Большинство однопартийцев Мэй поддерживают Brexit без соглашения, - опрос
Об этом свидетельствует опрос YouGov, проведенный среди рядовых членов партии, сообщает Европейская правда .
Мэй нужны 318 голосов депутатов, чтобы утвердить в парламенте соглашение, которое она заключила с Брюсселем в ноябре прошлого года. Однако 117 из 317 депутатов-консерваторов проголосовали против нее при рассмотрении вотума недоверия 12 декабря.
Это значит, что ей надо заручиться поддержкой этих депутатов, или же искать поддержки в части 257 законодателей оппозиционной Лейбористской партии, которая заявила, что не будет голосовать за сделку.
Опросы 1215 членов Консервативной партии показали, что 59% высказались против соглашения Мэй, а 76% сказали, что предупреждение о рисках в случае сценария без соглашения были "преувеличены или надуманы". Лишь 38% опрошенных высказались за соглашение с ЕС.
18 декабря правительство Великобритании решило нарастить подготовку к варианту, что предполагает выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.
Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок также заявил, что он распорядился полностью спланировать действия Национальной службы здравоохранения на случай выхода Британии без соглашения.
Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок. Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 г.
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